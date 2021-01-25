مصر قبل مواجهة بطل العالم الدنمارك في ربع نهائي بطولة اليد: لا نهاب أحدا... فيديو

أكد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد المصري لكرة اليد، علاء السيد، اليوم الاثنين، أن "المنتخب المصري لا يهاب من أي فريق"، وذلك بعد تأهله لربع نهائي بطولة كرة اليد المقامة في مصر.

جاء ذلك في تصريحات له لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، وذلك بعد تأهل الفريق المصري لربع نهائي البطولة العالمية عقب تعادله مع منتخب سلوفينيا، أمس الأحد.

وقال علاء السيد: "كل المباريات التي سيخوضها المنتخب في البطولة صعبة للغاية، فهو سيواجه المنتخب الدنماركي بطل العالم".

وعلق على تلك المواجهة قائلا: "سنؤدي مباراة جيدة، المباراة في الملعب ليست بعيدة وليس لدينا هيبة من أي فريق".

كما لفت السيد إلى أن "المنتخب المصري هو المنتخب الوحيد من خارج قارة أوروبا الذي استطاع بلوغ دور الثمانية 6 مرات، وهو ما يعبر عن قوة اللعبة في مصر، وإرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات".

وشدد علاء السيد في مداخلته الهاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" أن "المنتخب المصري يستحق ما هو أكثر من بلوغ دور الثمانية للبطولة، بفضل مجهود وإخلاص لاعبيه والجهاز والاتحاد الوطني لكرة اليد".

كما أشاد بالجهود المبذولة لتنظيم وإنجاح البطولة قائلا: "نتاج الاستثمار في الإنسان المصري ظهرت بالأمس، وكلما وفرنا الإمكانيات والتدريب بشكل أكبر لأبنائنا فإنهم سيؤدون بشكل أفضل".

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية لكأس العالم بكرة اليد، بعدما تعادل " 25 – 25" مع المنتخب السلوفيني، مساء أمس الأحد.

وتأهل "الفراعنة" بتلك النتيجة إلى ربع النهائي، بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، احتل بها صدارة ترتيب المجموعة مؤقتًا في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة السويد وروسيا.

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام على 4 صالات، دون حضور جماهيري ووسط إجراءات احترازية غير مسبوقة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ، حيث كان عدد الدول المشاركة في البطولة سابقا 24 فريقا.

وتضم البطولة في نسختها الحالية 6 دول عربية، هي الجزائر، والمغرب وتونس والبحرين، وقطر إلى جانب مصر.