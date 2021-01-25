نجم مقاعد البدلاء.. من ريال مدريد إلى آرسنال

أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن نادي آرسنال الإنجليزي توصل لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني لانتقال "نجم الدكة" إليه على سبيل الإعارة.

نجم الدكة أو مقاعد البدلاء، هو اللاعب النرويجي الموهوب مارتن أوديغارد، الذي فشل في الحصول على ثقة المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان، بعد عودته من سلسلة إعارات شملت هيرنفين وفيتيس في هولندا وريال سوسيداد الإسباني.

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية إلى توصل آرسنال لعقد صفقة باتت وشيكة بعد 3 أيام من المفاوضات مع ريال مدريد لكنها لا تتضمن إمكانية شراء اللاعب نهائيا، مما يعني عودته إلى "سانتياغو بيرنابيو" في الصيف المقبل.

وسينتقل صاحب الـ22 عاما من ريال مدريد إلى أرسنال أملا في اللعب لدقائق أطول، علما أن النادي اللندني سيدفع مليوني يورو لإتمام الصفقة، إضافة إلى 800 ألف يورو هي جزء من أجر أوديغارد حتى نهاية الموسم.

وكان سوسيداد يسعى لاستعادة أوديغارد الذي كان مطلوبا أيضا في أياكس أمستردام الهولندي، إلا أن أرسنال قدم العرض الأفضل لريال مدريد، حسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.