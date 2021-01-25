ردود أفعال غاضبة على إقالة لامبارد من تدريب تشيلسي

تباينت ردود الأفعال حول النبأ الذي تحدث عن إقالة فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وكان تشيلسي قد أعلن رسميا إقالة لامبارد من تدريب البلوز، بسبب سوء نتائج الفريق.

رصدت وكالة "رويترز" ردود أفعال غاضبة حول ذلك القرار، حيث وصف بأنه سيعصف بـ"استقرار" النادي اللندني.

ونقلت الوكالة عن مالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش قوله:

""كان هذا قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة للنادي، لأسباب ليس أقلها أن لديّ علاقة شخصية ممتازة مع فرانك لامبارد".

وتابع بقوله "أنا أكن له (لامبارد) أقصى درجات الاحترام. إنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة ويتمتع بأعلى أخلاقيات العمل".

وأكمل بقوله "مع ذلك، في ظل الوضع الحالي نعتقد أنه من الأفضل تغيير المدير الفني للفريق".

لكن مهاجم إنجلترا السابق غاري لينيكر، هاجم بدوره قرار إقالة لامبارد من منصبه ووصفه بأنه أمر "مثير للسخرية".

وأضاف لينيكر بقوله "هذا قرار مثير للسخرية تمامًا بعد أول جولة سيئة له. كان الأمر دائمًا بحاجة إلى وقت نظرًا للعديد من التعاقدات الجديدة التي تشق طريقها إلى نادٍ جديد. ونادرًا ما يتم الاعتراف بالصبر باعتباره فضيلة في هذه الرياضة. فهم لا يتعلمون أبدًا".

كما قال مدافع تشيلسي السابق ماريو ميلكيوت أيضا: "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً جدًا لجعل فريقه يلعب بالطريقة التي يريدها، وأعتقد أن الثمن كان ظالما، ولا يستحقه هذا النادي على الإطلاق ذلك المصير".

وتعرض لامبارد لضغوط كبيرة وبخاصة بعد صرف النادي مبلغ 200 مليون يورو في سوق الانتقالات.