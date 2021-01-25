الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بنظام التجمع

وأكد الاتحاد في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن مباريات فرق غرب آسيا ستقام من الـ14 وحتى الـ 30 من أبريل، وشرق آسيا من الـ21 من أبريل وحتى الـ 7 من مايو.

🚨 BREAKING 🚨#ACL2021 Group Stage will be played in a centralised venues! pic.twitter.com/OsvxP3JMGe — #ACL2021 (@TheAFCCL) January 25, 2021

فيما سيلعب دور الـ16، ودور الـ8 من مباراة واحدة، ونصف النهائي والنهائي سيلعب من مباراتين (ذهاب وإياب).

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن إقامة قرعة البطولة، يوم الـ27 من الشهر الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد البطولة مشاركة قياسية من ناحية عدد الفرق، خلال نسخة عام 2021، إذ تم إضافة مجموعتين، واحدة للشرق وأخرى للغرب، وتوسيع البطولة لتضم 40 ناديا بدلا من 32.

وعلى صعيد المباريات التأهيلية، حدد الاتحاد الآسيوي 4 مواجهات لأندية الغرب، وذلك في تاريخ الـ 7 من أبريل/ نيسان المقبل.

ويلتقي "الغرافة" القطري مع "أجمك" الأوزبكي، و"الوحدة" السعودي مع "القوة الجوية" العراقي، و"فولاذ" الإيراني مع "العين" الإماراتي، و"الوحدة" الإماراتي مع "الزوراء" العراقي.