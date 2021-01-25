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    حكام الفيفا على أرض الملعب قبيل مباراة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك على أستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية يوم 24 فبراير 2020

    استبعاد حكام "الزمالك وأسوان" شهرا... ولا عقوبة على حكم "الأهلي والبنك"

    © AFP 2020 / TAREK IBRAHIM
    رياضة
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    قال مصدر في لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللجنة من المقرر أن تستبعد طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان لمدة شهر، مؤكدا أنها لم تقرر أي عقوبة على حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي.

    وبحسب موقع "يلا كورة"، فقد قال المصدر إن "طاقم حكام مباراة الزمالك وأسوان ارتكب بعض الأخطاء خلال المباراة"، مؤكدا أن "الأمر لا يقتصر على حكم بعينه في المباراة، ولكن الطاقم بالكامل لم يكن موفقا في بعض القرارات".

    النادي الأهلي المصري
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وقال: "سوف يتم إبعاد الطاقم بالكامل عن عدد من المباريات، قد تقترب المدة من شهر"، مشيرا إلى أن عودتهم ستكون من خلال مباريات القسم الثاني، وبعد ذلك العودة لمباريات الدوري الممتاز بشكل طبيعي.

    وكانت مباراة الزمالك وأسوان قد شهدت جدلاً بسبب اعتراضات مسؤولي الزمالك على عدم احتساب ركلة جزاء لإمام عاشور، وكذلك تصريحات علاء عبد العال مدرب أسوان بأحقيته في الحصول على ركلة جزاء.

    وأدار مباراة الزمالك وأسوان طاقم حكام بقيادة محمد يوسف، وعاونه كلا من أسامة عبد اللطيف وشهاب راشد، ومحمد نهاد حكماً رابعاً، وحكم الفيديو مصطفي مدحت وعاونه أحمد حمدي.

    وحول الخطأ بالتحديد الذي ارتكبه طاقم التحكيم أكد المصدر أن "الأمر لا يتعلق بقرار بعينه، لكن المباراة شهدت بعض القرارات الخاطئة ويتحملها الطاقم بالكامل".

    وعن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، أكد المصدر أنه "لا يوجد أي إبعاد لمحمد سلامة الذي أدار مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأخيرة"، مشيرا إلى أنه سوف يتواجد في الجولة المقبلة.

    واوضح المصدر أن الاتحاد سوف يعقد جلسة مع مندوبي الأندية للحديث حول التحكيم، مشيرا إلى أنه "لا يتم الإعلان عن عقوبات تجاه الحكام، نحن نتخذ بعض الإجراءات داخل المنظومة لكي يتعلم الحكم من أخطائه ويتطور وبالتالي عندما يظهر مجدداً لا تتكرر الأخطاء".

    جدير بالذكر أن مباراة الأهلي والبنك الأهلي شهدت هي الأخرى لغطا بسبب عدم احتساب هدف للأهلي، مما ترتب عليه مشاحنات عقب المباراة عاقب الاتحاد على أثرها محمد الشناوي حارس الأهلي بالإيقاف 4 مباريات قبل أن يقلص الإيقاف لمباراة واحدة، لعدم وجود أي تقرير يُدينه، واعتبار أن اللاعب كان يستحق انذار ثاني لم يمنحه له الحكم.

    وكان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، قد أرسل خطاباً رسمياً إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، وطالبت بضرورة إيقاف أخطاء الحكام "الفجة" وغير المبررة التي تسببت في عرقلة مسيرة الفريق.

    وقال الأهلي، في بيانه: "أرسلت إدارة النادي خطابا إلى اتحاد الكرة، تطالبه فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية "الفجة" وغير المبررة، والتي تسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة".

    وأكد النادي، في خطابه، "أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام الـ« V. A. R » ، حيث تم إلغاء أهداف صحيحة، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم.

     

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    الكلمات الدلالية:
    كرة القدم, حكام, نادي الزمالك, الأهلي
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