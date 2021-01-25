مصر... الإسماعيلي يقترب من ضم اثنين من لاعبي الأهلي

اقترب نادي الإسماعيلي المصري من التعاقد مع نجمي النادي الأهلي رامي ربيعة ومروان محسن.

وقال موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الاثنين، إن وفدا رسميا من الإسماعيلي يشمل على أبو جريشة وعماد سليمان، زار "القلعة الحمراء".

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى إنهاء جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع النجمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقل الموقع عن مصادر داخل "الدراويش" أن الإسماعيلي طلب انتقال اللاعبين من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.

وذكرت المصادر أن هذا الطلب هو حق لنادي الإسماعيلي، وفقا لعقد انتقال محمود متولي لاعب الدراويش السابق.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن بندا ينص على أحقية الدراويش في الحصول على لاعبين من الأهلي.

وفي إطار متصل طلب نادي الإسماعيلي من إدارة نادي الزمالك استعارة محمد عبد السلام مدافع القلعة البيضاء وأحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الدراويش.

وكشف الإعلامي المصري أحمد شوبير أن الإسماعيلي، طلب ضم عدد من لاعبي الزمالك، وصل إلى 7 لاعبين، لتدعيم فريق الدراويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية.