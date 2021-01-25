وصول وفد المنتخب الكويتي إلى البصرة... فيديو

وصل وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم، عبر منفذ سفوان الحدودي، مساء اليوم الاثنين، إلى الأراضي العراقية.

وكان في استقبال وفد منتخب الكويت، رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، إياد بنيان، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، والأمين العام للهيئة، محمد فرحان، وبعض الشخصيات الرياضية، فضلا عن عدد غفير من وسائل الإعلام.

وسيخوض منتخب الكويت، غدا، وحدته التدريبية على ملعب البصرة الدولي، تحضيرا لمواجهة مضيفه العراقي وديا، بعد غد الأربعاء، ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة.