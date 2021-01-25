ريال مدريد يدخل في مفاوضات مع مدرب لايبزيغ الألماني لخلافة زيدان

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مع المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ الألماني، للحصول على توقيعه لتدريب النادي الملكي في الموسم القادم.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ناجلسمان هو المدرب المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد في الفترة الحالية، ويرغب النادي الملكي أن يكون هو المدرب الجديد للفريق بدايةً من الموسم القادم بسبب مرونته التكتيكية.

وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد منبهر بقدرة ناجلسمان على تطوير اللاعبين الذين يلعبون تحت إمرته، على أمل أن يفعل الشيء ذاته مع الميرينغي.

ويأمل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن تثمر المفاوضات التي بدأت لتوها مع ناجلسمان، ليكون المدرب المختار هو من سيجلس على مقعد المدرب في مدريد بالموسم الجديد.

مصادر مقربة من المدرب الألماني أكدت على سعادته في لايبزيغ في الوقت الحالي، ولكن لو استمر ريال مدريد في الاهتمام بالحصول على توقيعه، قد يغير رأيه ويعيد تفكيره بخصوص مستقبله.

وأعرب الأغلبية من جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، في استفتاء لصحيفة "ماركا" المحلية، عن استيائهم من نتائج الفريق الحالية، معربين عن رأيهم بأن فترة المدرب زيدان مع الفريق اقتربت من الانتهاء.