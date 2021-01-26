إصابة مدافع ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي "ريال مدريد" الإسباني، إصابة أحد أبرز أعمدة دفاع الفريق الأول، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار النادي الملكي، في بيان عبر موقعه الرسمي مساء أمس الاثنين، إلى أن مدافعه ناتشو فرنانديز، أصيب بفيروس كورونا.

وغاب المدافع الإسباني الدولي، 31 عاما، الذي شارك في عشر مباريات مع ريال مدريد بجميع المسابقات هذا الموسم، عن الانتصار 4-1 على ألافيس في بداية الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن يغيب كذلك مدافع الميرنغي عن مواجهة ليفانتي يوم السبت المقبل.

وأصيب في وقت سابق، المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، كما أصيب الجناح، إيدن هازارد ولاعب الوسط كاسيميرو والمدافع إيدر ميليتاو بعدوى "كوفيد-19" في وقت سابق من الموسم الحالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، ويتأخر بسبع نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراة إضافية.