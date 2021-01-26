سلطات فلوريدا تقترح استضافة الألعاب الأولمبية بدلا من طوكيو

بعث رئيس الدائرة المالية في فلوريدا، جيمي باترونيس، رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، قال فيها إن الولاية ستكون سعيدة باستضافة الألعاب الأولمبية وسط تكهنات بأن اليابان قد ترفض ذلك.

واقترح باترونيس في الرسالة، "النظر في إمكانية نقل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2021 من طوكيو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبشكل أكثر تحديدا إلى فلوريدا".

وأشار المسؤول إلى أن فلوريدا لديها المقومات اللازمة لاستضافة المسابقة، وخلال الوباء، تم السماح بالفعاليات الرياضية في الولاية."

في وقت سابق ، ذكرت "وكالة كيودو"، نقلاً عن عدة مصادر لم تسمها، أن الحكومة اليابانية، وسط وباء فيروس كورونا المستمر، بدأت في النظر في خيارات عقد الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين هذا الصيف مع عدد أقل من المتفرجين أو حتى خلف الأبواب المغلقة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة يابانية للأنباء، عن أن نحو 80 بالمئة من سكان اليابان يرغبون بإلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة هذا العام في ظل تزايد القلق من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة كيودو اليابانية أن نحو 35 بالمئة من المشاركين يؤيدون إلغاء الدورة الأولمبية بينما فضل 44.8 في المئة تأجيل الحدث الرياضي الكبير إلى موعد لاحق.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو في نهاية مارس/ آذار عن تأجيل الأولمبياد الصيفية 2020 إلى تموز/ يوليو عام 2021 بسبب الفيروس التاجي.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة في 24 يوليو/ تموز المقبل، على أن تختتم في التاسع من أغسطس/ آب.

وفي ظل تزايد عدد المصابين بالعدوى أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهدي سوجا حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى الخميس الماضي وربما تمتد الطوارئ لتشمل مناطق أخرى من البلاد من أجل احتواء العدوى.