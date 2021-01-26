إعلام: ناد فرنسي يقترض من أجل إتمام صفقة لاعب مصري

فبحسب مصدر وصفه موقع "يلا كورة" بالـمقرب من مسؤولي النادي الفرنسي: "إن النادي يتجه للحصول على قرض من أجل اتمام صفقة مصطفى محمد"، وأكد المصدر: "سانت إيتيان مازال في مفاوضات مع أحد البنوك من أجل الحصول على هذا القرض".

يشار إلى أن تقارير إعلامية فرنسية أكدت أن المدرب كلود بويل مدرب سان إيتيان يريد الحصول على مصطفى محمد بأي ثمن لدعم الخط الأمامي.

من جانبه قال جان لوك بويزين مدير التعاقدات بنادي سانت إيتيان الفرنسي، إن "إدارة النادي مازالت تدرس عددا من الاحتمالات فيما يخص صفقة نجم الزمالك مصطفى محمد".

وأكد خلال تصريحات للموقع المصري أن رئيس النادي يدرس عددا من الاحتمالات في صفقة مصطفى محمد، وسيختار الأفضل للنادي".

وكان الزمالك قد أوقف المفاوضات بينه وبين النادي الفرنسي بعد ما وصفه بالـ"اتهامات غير المقبولة"، حيث صرح رئيس سانت إيتان بأن هناك من يريد تعطيل الصفقة من أجل الحصول على عمولات، وهو ما نفاه مسؤولو سانت إيتان في بيان رسمي في وقتٍ لاحق.

وقد اشترط الزمالك الحصول على 5 ملايين يورو للسماح برحيل اللاعب، وهو ما تحفظ عليه النادي الفرنسي، حيث عرضوا 3 مليون يورو على أن يكون الباقي على دفعات.