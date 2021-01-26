ببيان رسمي.. الصحة المصرية ترد على أنباء تسمم لاعبي "سلوفينيا" في مونديال اليد

أصدر علاء عيد، رئيس اللجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين الطبي بوزارة الصحة المصرية، بيانا، اليوم الثلاثاء، أكد فيه عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تعرض لاعبي منتخب سلوفينيا لحالة تسمم.

ووفقا للبيان الذي نشره موقع "مصراوي" فقد أكد عيد أن سجلات العيادات المتواجدة داخل الفنادق لم تسجل أو ترصد أي حالات تعاني من أعراض تشير إلى الإصابة بنزلات معوية منذ بداية البطولة وحتى اليوم.

وأشار إلى أن الخدمة الطبية يتم تقديمها لأكثر من 4000 فردًا داخل البطولة، وتتم متابعة حالتهم الصحية باستمرار، وكذلك متابعة التزام جميع المشاركين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد البيان إلى أن رئيس اللجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين يتابع بنفسه أعمال الرقابة على الأغذية ومياه الشرب بفنادق الإقامة، عن طريق المرور الميداني الدوري لفرق الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، على المطاعم بفنادق إقامة الوفود المشاركة في البطولة.

وأكد أنه من المستبعد أن يحدث ذلك لأنه يتم سحب عينات من الأغذية ومياه الشرب، التي يتم تقديمها للوفود، وكذلك سحب عينات من مياه حمامات السباحة والصرف الصحي، وإرسالها إلى المعامل المركزية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حرصًا على صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة، مشيرا إلى أن نتائج جميع العينات التي تم سحبها منذ بداية البطولة حتى اليوم مطابقة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وكانت أنباء قد تداولها الاتحاد السلوفيني لكرة اليد بشأن تسمم عدد من لاعبيه قبيل مباراتهم مع منتخب مصر في ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حاليا في مصر، والتي انتهت بالتعادل 25-25، ليتأهل المنتخب المصري، إلى ربع النهائي ويغادر منتخب سلوفينيا البطولة.

يشار إلى أن خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، قد أكد أنه يتم متابعة السلامة الصحية لمقدمي الأغذية وإجراء مسح حراري لهم على مدار اليوم، كما يتم تنظيم ندوات توعوية للعاملين بالمطاعم والمطابخ بالفنادق لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية الواجب توافرها خلال عملية إعداد الأغذية وتقديمها للوفود، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض بأماكن إقامة الوفود والفرق المشاركة ومكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض بمبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لـ 8 من أعضاء المنتخبات على أرض الملعب، وحالتهم الصحية جيدة، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ31 فردًا من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، وذلك من خلال 8 عيادات متنقلة متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 58 من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق.

وكانت الوزارة قد أكدت أنها أجرت 1283 تحليل "بي سي آر" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.