لجنة الانضباط في الدوري الإيطالي تقرر إيقاف كونتي مباراتين

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان مباراتين بعد طرده بسبب الاحتجاج خلال تعادل فريقه دون أهداف مع مضيفه أودينيزي يوم السبت.

وطرد كونتي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مشادة مع الحكم فابيو ماريسكا. وسيغيب الآن عن مواجهتين في الدوري أمام بنيفنتو وفيورنتينا بعد إدانته بتوجيه "عبارات مسيئة" للحكم.

وتم تغريم المدرب الإيطالي 20 ألف يورو، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان كونتي أبلغ شبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لم نتفق على عدد دقائق الوقت بدل الضائع. يتخذ الحكم قراره ويجب قبول ذلك حتى لو لم نتفق".

OFFICIAL: Antonio Conte has been banned for 2 games and fined €20k by the Disciplinary Commission 🚫 pic.twitter.com/nACs9uu2t2 — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 26, 2021

ويلتقي إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة مع غريمه ميلان في دور الثمانية لكأس إيطاليا اليوم.