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    دوري أبطال آسيا 2020

    مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال آسيا وأخرى مثيرة في كأس الاتحاد

    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
    رياضة
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    أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال 2021، في العاصمة الماليزية كولالمبور.

    المنتخب السعودي
    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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    وتقام هذه النسخة من البطولة القارية بمشاركة 40 فريقا بدلا من 32، وأسفرت قرعة غرب آسيا، عن المجموعات التالية:

    المجموعة الأولى: الهلال السعودي - شباب الأهلي الإماراتي - استيكلول الطاجيكي - الفائز من أجمك الأوزبكي والغرافة القطري.

    المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي - تراكتور الإيراني - باختاكور الأوزبكي - الفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

    المجموعة الثالثة: الدحيل القطري - الأهلي السعودي - الاستقلال الإيراني - الشرطة العراقي.

    المجموعة الرابعة: السد القطري - النصر السعودي - الوحدات الأردني - الفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني

    المجموعة الخامسة: برسبوليس الإيراني - الريان القطري - جوا الهندي - الفائز من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

    المجموعة السادسة: باثوم يونايتد (تايلاند)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، فيتيل (فيتنام)، المتأهل من التصفيات (1).

    المجموعة السابعة: جيانغسو (الصين)، ناغويا غرامبوس (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، المتأهل من التصفيات (3).

    المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، غامبا أوساكا (اليابان)، تامبنيز روفرز (سنغافورة)، سيدني (أستراليا).

    المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، غوانغزهو (الصين)، يونايتد سيتي (الفلبين)، المتأهل من التصفيات (4).

    المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ (الصين)، بورت (تايلاند)، كيتشي (هونغ كونغ)، المتأهل من التصفيات (2).

    وستلعب مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 30 من أبريل/ نيسان المقبل، على أن تجرى مباريات الشرق في الفترة من الـ 21 من أبريل/ نسان، وحتى السابع من مايو/ آيار.

    وتقام مباريات دور الـ16 ضمن الأدوار الإقصائية خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 15 من سبتمبر/أيلول، والدور ربع النهائي في الفترة من الـ 27 حتى الـ 29 من الشهر ذاته، إذ تجري المنافسة من جولة واحدة.

    أما مباريات الدور قبل النهائي، فسيتم إقامته من مباراتين ذهاب وإياب في الفترة من 19-20 و26-27 أكتوبر/ تشريمن الأول، كما يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب أيضا يومي الـ 21 والـ27 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

    وفي كأس الاتحاد الآسيوي، أسفرت قرعة دور المجموعات عن مواجهات مثيرة بين الفرق المشاركة في البطولة، وأوقعت القرعة فريق العهد اللبناني في المجموعة الأولى بمنطقة غرب آسيا مع فرق الحد البحريني والوحدة السوري والنصر العماني.

    الاماراتي عمر عبد الرحمن
    YouTube//arabia.eurosport.com
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    فيما ضمت المجموعة الثانية في منطقة غرب فرق السلط الأردني ومركز بلاطة الفلسطيني والأنصار اللبناني والمحرق البحريني، وضمت المجموعة الثالثة فرق تشرين السوري والسيب العماني والفيصلي الأردني وفائز من الدور التمهيدي.

    أما المجموعة الرابعة الخاصة بمنطقة جنوب آسيا فرق موهون باجان الهندي وباشوندارا من بنغلاديش ومازيا سبورتس من جزر المالديف وفائز من التصفيات، وضمت المجموعة الخامسة التابعة لمنطقة وسط القارة فرق رافشان من طاجكتسان ودوردوي من قيرغيزستان وآهال من تركمنستان.

    وجاء بالمجموعة السادسة التابعة لمنطقة وسط القارة أيضا كل من فريق إيه.جي.إم.كيه أو. ناساف من أوزبكستان والتين عسير من تركمنستان وخوجاند من طاجكستان وألاي من قيرغيزستان.

    وفي منطقة آسيان، ضمت المجموعة السابعة فرق هانوي الفيتنامي وبالي يونايتد الإندونيسي وبوينج كيت من كمبوديا وفائز من التصفيات، كما جاء في المجموعة الثامنة قدح الماليزي وليون سيتي سيلورز السنغافوري وسايجون الفيتنامي وفائز من التصفيات.

    أما المجموعة التاسعة، فضمت كايا أيلويلو الفلبيني وشان يونايتد أو أياياوادي يونايتد منميانمار وتيرينجانو الماليزي وجيلانج يونايتد السنغافوري، وضمت المجموعة العاشرة فرق إيسترن لونغ ليونز من هونغ كونغ، وتاينان سيتي من تايوان وأتلتيك من منغوليا ولي مان من هونغ كونغ.

    وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق زيادة عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 ناديا، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط، ومن المقرر أن يحصل الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي هذا العام على مقعد في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا 2020.

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    الكلمات الدلالية:
    كرة القدم, كأس الاتحاد الآسيوي, دوري أبطال آسيا
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