أيمن حفني يكشف عن رغبته في الاعتزال بقميص الزمالك

كشف أيمن حفني لاعب الزمالك الأسبق، مساء أمس الثلاثاء، رغبته في ارتداء القميص الأبيض مجددا، حتى اعتزاله كرة القدم.

وكتب حفني عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "كان فضل الله علي كبيرا عندما انضممت لنادى الزمالك عام 2014 بفضل الله حققت بجانب زملائي بطولة الدورى العام، 4 بطولات كأس مصر، سوبر مصري، الكونفدرالية الأفريقية في خلال 4 مواسم".

وأضاف: "كنت أتمنى إحراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا".

وتابع حفني "بعد الرحيل عن نادي الزمالك مررت بظروف اضطرتني للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب في ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم أكن في حال يسمح لي بمساعدة أي فريق أنضم له".

وأوضح "الآن توجد لدي أمنية سأعلنها بشكل واضح أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمي مرتبطا بنادى الزمالك للأبد".

وأكد حفني "لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفني وجهازه أني أمتلك القدرات على مساعداته في بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي".

وقال "إذا أرادوا ضمي بدون حتى تواجد بالمران لن أتي، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذي عشقته صغيرًا وصنع اسمي وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

وأضاف: "لا أود أن أضع المسؤولين بالنادي تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتمي لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادي أو خارجه".