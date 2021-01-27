ريال مدريد وأرسنال يتفقان على إعارة مارتين أوديغارد

اتفق نادي ريال مدريد ونادي أرسنال على انتقال اللاعب مارتين أوديغارد، من الريال إلى النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء.

وأعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعزيز صفوفه بلاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد، وقال المدير الرياضي في النادي اللندني البرازيلي إيدو: "يسعدنا أن نرحب بمارتن في النادي حتى نهاية الموسم"، بحسب موقع "فرانس 24"

وتابع: "أريد التوجه بالشكر إلى الجميع في ريال مدريد وممثلي مارتن على تعاونهم لجعل هذه الإعارة ممكنة".