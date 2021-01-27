رسميا... مصر تطلب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، طلبا رسميا للاتحاد الأفريقي "كاف" لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.

كما تقدم الاتحاد المصري بطلب آخر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، المقرر إقامتها عام 2023، والمؤهلة لكأس العالم للشباب التي ستستضيفها أندونيسيا في العام نفسه، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003.

ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة "كاف" على طلب الترشح.

يذكر أن الأهلي والزمالك يشاركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

حيث تواجد الفريق الأحمر حامل اللقب في المجموعة الأولى برفقة كل من المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، بينما تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة والتي ضمت الترجي التونسي، مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

والأهلي هو حامل لقب البطولة بعد أن توج به، يوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي أطلق عليه نهائي القرن.

​وكان اللقاء تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقين من بلد واحد.