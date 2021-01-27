إعلام: مصطفى محمد يصل غدا إلى تركيا لتوقيع العقد مع غلطة سراي

قالت تقارير صحفية تركية، إن مهاجم الزمالك المصري، مصطفى محمد، في طريقه لتوقيع عقد انتقاله إلى نادي غلطة سراي التركي.

ونشرت صحيفة "ميليت" التركية" تقريرا بأن مصطفى محمد سيصل إلى تركيا، غدا الخميس 28 يناير/كانون الثاني، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق التركي.

وأوضح التقرير أن الانتقال سيكون على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام، مقابل 2 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن غلطة سراي، سيكون له الأفضلية في جعل الصفقة بيعا نهائيا مقابل دفع 4.5 مليون دولار لصالح الحصول على خدمات مصطفى محمد بصورة دائمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن فاتح تريم، مدرب غلطة سراي، يود تدعيم صفوف هجومه بضمه مهاجم الزمالك البارز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد لفتت إلى أن الزمالك يدرس حاليا كافة العروض المقدمة لضم مصطفى محمد.

ونقل موقع "195 سبورت" الرياضي المتخصص عن المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، قوله إن الفريق الأبيض يمتلك عرضين لضم مصطفى محمد.

وأوضح إبراهيم أن الزمالك رفض تمامًا عرض فريق "سانت إتيان" الفرنسي، ولن يعيد فتح هذه الصفحة مرة أخرى، ولن يعود للمفاوضات معهم مجددا.

وأضاف نائب رئيس الزمالك، أن "اللجنة الفنية بنادي الزمالك تدرس العروض المقدمة لشراء مصطفى محمد، ثم ستبدأ المفاوضات مع الأندية، وفي حالة وجود خلاف في المفاوضات ستخبرهم ووقتها يدخلون كلجنة مسئولة عن إدارة النادي على خط المحادثات".

وأوقف نادي الزمالك المصري إجراءات صفقة انتقال مهاجمه مصطفى محمد إلى فريق سانت إيتان الفرنسي، بعد تلويح رئيس النادي الفرنسي، في الإعلام بوجود أشخاص داخل النادي يطالبون بعمولة من أجل حسم الصفقة.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن إدارة الزمالك طالبت مسؤولي النادي الفرنسي بالاعتذار عما ردده رئيس النادي، مؤكدين أن مسؤولي النادي الفرنسي، يحاولون الضغط على الزمالك من أجل الحصول على ما يريدون، مطالبين بإعلان أسماء الذين يطالبون عمولات حتى يكون الأمر واضحا أمام الجميع.

عاجل.. جالطة سراي ينتظر مصطفى محمد في تركيا غدًا للتوقيع #195سبورتسhttps://t.co/sDRtDJ0W7k — 195 سبورتس (@Sports195) January 27, 2021

​يشار إلى أن رئيس سانت اتيان كان قد قال في تصريحات صحفية، بأن بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك قد طلبوا الحصول على عمولة من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد وإتمام الصفقة.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت شروطها من أجل الموافقة على بيع مصطفى محمد وهو حصول نادي الزمالك على 5 ملايين دولار كاش، من أجل سد مستحقات اللاعبين وشراء لاعب بديل لمصطفى محمد.

وأعلن رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن عرض 4 ملايين ونصف المليون دولار، من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك في البداية، وبعد ذلك أرسلوا عرضا مقابل 5 ملايين دولار سيتم دفعهم على مرتين، نصف المبلغ سيكون بعد توقيع اللاعب وخضوعه للفحص الطبي والنصف الآخر سيكون بعد سنة أي في يناير/كانون الثاني 2022.

كما أنه كشف عن وجود امتيازات أخرى وهي 100 ألف دولار حال تسجيل اللاعب أكثر من هدف، وحال مشاركة النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.