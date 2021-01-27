رغد صدام حسين تعلق.. المنتخب العراقي يقلب الطاولة على الكويتي... فيديو

علقت ابنة الرئيس العراقي الراحل، رغد صدام حسين، على نتائج المباراة بين منتخب بلادها والمنتخب الكويتي التي حدثت أمس الأربعاء.

واستطاع المنتخب العراقي قلب الطاولة على نظيره الكويتي، بعد أن كان متأخرا بهدف واحد في المباراة الودية التي جرت، أمس الأربعاء، في ملعب ستاد البصرة الدولي في العراق.

وحقق المنتخب العراقي، الفوز على نظهره الكويتي بنتيجة 2-1 خلال المباراة الودية التي تأتي في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وعلقت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغد صدام حسين على النتيجة، في منشور لها على صفحتها في "تويتر"، وكتبت في منشور مقتضب: "مبروك للمنتخب العراقي".

وبحسب "أر تي" سجل اللاعب عيد الرشيدي من كرة رأسية الهدف الأول في الدقيقة 22، لكن المنتخب العراقي فاجأ الجميع بهدفين متتاليين في نهاية المباراة ليقلب موازين اللعب.

مبروك فوز المنتخب العراقي..#رغد_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 27, 2021

وسجل الهدف العراقي الأول اللاعب محمد داود ياسين في الدقيقة الـ79، أما الهدف الثاني سجله اللاعب أيمن حسين في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء.

ونشرت صفحة "قنوات الكأس" على "تويتر" مشاهد للحظات تسجيل الأهداف في المباراة التي جمعت الفريق العراقي والفريق الكويتي.