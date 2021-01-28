هند ظاظا... سورية تصبح أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو

تأهلت موهبة كرة الطاولة السورية هند ظاظا، التي بلغت العام الماضي 12 عاما، إلى الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو 2020.

ووصلت هند إلى الألعاب الأولمبية بعد فوزها بدورة ألعاب غرب آسيا في الأردن عام 2020، لتصبح إحدى أصغر الرياضيين المشاركين في الحدث العالمي منذ 100 عام، كما من المتوقع أن تكون أصغر رياضية تتنافس في حدث الصيف لهذا العام. وعزت هند دخولها مجال كرة الطاولة إلى أخيها عبيدة وتشجيعه إياها.

هند عبد الرؤوف ظاظا شابة سورية تبلغ من العمر 12 عاماً فاجأت العالم باعتبارها اصغر متأهلة الى اولمبياد طوكيو،بالرغم من كل هذه الحرب والدمار،لايزال هناك من يرفع اسم سورية عالياً،مبروووك الى هند،مبروووك لسورية❤️✌️🇸🇾✌️👏👏 pic.twitter.com/5kungLzDIW — ABU BASEL ✌️🇸🇾✌️ (@siriorojo) March 8, 2020

وعبّرت هند عن شعورها بالقول: "كان يخوض بطولة الجمهورية التي كانت الأولى له" بحسب "ربتلي".

هند ظاظا لاعبة #كرة_الطاولة السورية التي سجلت رقما قياسيا بتأهلها إلى #أولمبياد_طوكيو، كأصغر لاعبة عربية في تاريخ الأولمبياد. بعد التعرف على وضعها الصعب، دعتها اللجنة الأولمبية الصينية إلى #الصين للتدريب مع اللاعبين الصينيين ووعدت بتقديم كل الدعم لها. pic.twitter.com/c1gPD3kGpW — CGTN Arabic (@cgtnarabic) September 27, 2020

وتتخذ هند من الرياضي السابق فراس معلّا قدوة لها، وهو السباح الأولمبي السابق ورئيس الاتحاد الرياضي العام حاليا.

ورغم استمرار تفشي "كوفيد-19"، رفض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أي تأجيل إضافي لألعاب طوكيو، مبررا أن جميع الاتحادات الدولية والرياضيين كانوا "يقفون وراء تخطيط" الحدث الصيفي.

ومن المقرر انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 في 23 يوليو/ تموز، بعد تأجيلها لعام إثر تفشي الجائحة. ويأتي بيان باخ في وقت عبّر فيه 80% من اليابانيين عن رغبتهم بتأجيل الألعاب أو إلغائها في استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو نيوز في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني، فيما أُعلنت حالة الطوارئ في طوكيو في 7 يناير مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

في يناير، بلغت الفتاة 12 عامًا، وستصبح أصغر مشاركة في الألعاب الأولمبية منذ عام 1968.

أطلق على الرياضية السورية الشابة لقب عبقرية تنس الطاولة.

في سن السابعة، شاركت في مسابقاتها الدولية الأولى. ورغم وضع سوريا السيئ خدميا بسبب سنوات الحرب، لم يمنعها حلمها من أن تصبح بطلة البلد في 4 فئات عمرية.