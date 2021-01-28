الزمالك يعلن رسميا الوجهة الجديدة لنجم الفريق

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الخميس، إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم مصطفى محمد، إلى نادي غلطة سراي التركي، لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليوني دولار.

ونقل التلفزيون الرسمي للنادي بيان لمجلس إدارة الفريق الأبيض، قال فيه إن الزمالك وضع بندا في عقد اللاعب يسمح للجانب التركي بشراء اللاعب قبل يوم نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مقابل 4 مليون دولار.

واشترط الزمالك الموافقة على عملية البيع النهائي قبل إتمامها، وفي حال لم يوافق النادي المصري على البيع فمن حقه يبيع خدمات مهاجمه لمن يدفع أكثر، بحسب ما جاء في البيان.

قالت تقارير صحفية تركية، أمس الأربعاء، إن مهاجم نادي الزمالك المصري، كان في طريقه لتوقيع عقد انتقاله إلى نادي غلطة سراي التركي.

وأشارت صحيفة "ميليت" التركية" إلى أن فاتح تريم، مدرب غلطة سراي، يود تدعيم صفوف هجومه بضمه لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوقف نادي الزمالك المصري إجراءات انتقال مصطفى محمد إلى فريق سانت إيتان الفرنسي، بعد تلويح رئيس النادي الفرنسي، في الإعلام بوجود أشخاص داخل النادي يطالبون بعمولة من أجل حسم الصفقة.