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    لاعب كرة القدم المصري حمادة طلبه (يسار) وأحمد توفيق (يمين) من الزمالك يتنافسان على الكرة مع علاء علي (يسار) من نادي سموحة لكرة القدم خلال مباراتهما في كأس مصر على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في 19 يوليو/تموز 2014

    أحدهما بـ40 مليون جنيه... تأجيل صفقة انتقال حسام حسن بعد تلقي ناديه عرضين

    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
    رياضة
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    أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تأجيل صفقة انتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.

    وقال عامر، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "محدش عارف مين اللي تفاوض واتفق معانا علي شراء حسام حسن، عموما الاتنين مهتمين جدا بي وبيتصارعوا على شرائه".

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    وتابع "احنا اتفقنا مع واحد فيهم علي بيع حسام حسن بـ40 مليون جنيه يدفع النصف في الأيام القليلة جدا القادمة والنصف الآخر قبل بداية الموسم القادم، والتاني قال لي بالحرف الواحد استني لما تسمع مننا وارجوك ماتتصرفش علشان حيحصل تغييرات كتير عندنا الموسم القادم ولازم حسام حسن يكون موجود عندنا ، ومعنديش حاجة تانية أقولها في هذا الموضوع وربنا يستر علي حسام".

    يشار إلى أن عامر كان قد أكد أن حسام حسن سينتقل لناد مصري الصيف المقبل وليس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعلق فرج عامر على مفاوضات الزمالك مع حسام حسن لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل لنادي غلطة سراي اليوم رسميا، قائلاً: "غير صحيح.. فمهاجم سموحة لن يلعب للزمالك لأنه تم بيعه بالفعل لأحد الأندية المصرية"، بحسب موقع "اليوم السابع".

    وأوضح: "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لناد مصري في الوقت الجاري وسيرحل في نهاية الموسم"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا، إزاي يروح نادي تاني، هبيعه مرتين يعني".

    كما فجر مفاجأة بشأن بيع حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى أحد الأندية المصرية، مؤكدا: "حسام حسن تم بيعه لناد مصري مقابل 40 مليون جنيه"، وتابع: "حسام حسن لاعب متباع أصلا لنادي مصري مقابل 40 مليون جنيه، كيف سأقوم ببيع اللاعب للزمالك بعدما قمت ببيعه مؤخراً.، هبيعه مرتين يعني".

    وأثارت تصريحات عامر، تساؤل عن إمكانية انتقال حسام حسن للأهلي أو بيراميدز الصيف المقبل خاصة وأن الناديين يرغبان في تدعيم هجومهما كما أنهما سبق وتفاوضا مع اللاعب وسموحة.

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    الكلمات الدلالية:
    حسام حسن, حسام حسن
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