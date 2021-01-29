برشلونة يواجه غرناطة وألميريا تستضيف إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

أوقعت قرعة دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، برشلونة في مواجهة خارج أرضه مع غرناطة، كما أوقعت أيضا إشبيلية في مواجهة خارجية مع ألميريا فريق الدرجة الثانية.

وفاز برشلونة على غرناطة في دوري الدرجة الأولى الإسباني بأربعة أهداف نظيفة، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري.

وحجز العملاق الكتالوني مكانه في دور الثمانية بكأس الملك بعد الفوز في وقت سابق من الأسبوع الجاري 2-1 على رايو فايكانو.

أما ألميريا الفريق الوحيد المتبقي في بطولة الكأس من الدرجة الثانية، فحجز مكانه في الدور المقبل بعد الفوز على فريق الدرجة الأولى أوساسونا بركلات الترجيح وسيلتقي في ملعبه مع ضيفه إشبيلية وكله أمل في التأهل لقبل النهائي.

وسيلتقي أتليتيك بيلباو المتوج بكأس السوبر الإسبانية ووصيف بطل الكأس في الموسم الماضي مع مضيفه ريال بيتيس، بينما ستجمع أخر مباريات دور الثمانية بين فريقين ينتميان لمنطقة بلنسية هما ليفانتي وفياريال.

وستقام المباريات ما بين الثاني والرابع من فبراير/ شباط المقبل وستحسم من جولة واحدة.