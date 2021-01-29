نديدي لاعب وسط ليستر سيتي يغيب لعشرة أيام... وفاردي يتعافى جيدا

قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، اليوم الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، إن لاعب الوسط ويلفريد نديدي، سيغيب لعشرة أيام.

لكنه أشار مدرب ليستر سيتي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن المهاجم جيمي فاردي يتعافى جيدا، بعد الخضوع لجراحة بسيطة لعلاج فتاق.

وقال رودجرز إن الدولي النيجيري نديدي، الذي تم استبداله في التعادل يوم الأربعاء أمام مضيفه إيفرتون، يعاني من تمزق بسيط في عضلات الفخذ الخلفية.

وأضاف: "سيغيب من ثمانية إلى عشرة أيام. خدمه الحظ لأنه في بعض الأحيان تتطلب هذه الإصابة الغياب لفترة أطول".

وقال رودجرز إن فاردي يتعافى جيدا وفقا للإطار الزمني بعد خضوعه لجراحة قبل ستة أيام، رغم أن النادي لم يحدد موعدا لعودته.

وأضاف: "شاهدته في صالة الألعاب الرياضية اليوم وبدأ يركض. يتعافى جيدا... نتطلع لعودته إلى التدريبات بعد عشرة أيام عقب الجراحة ونسير وفق هذه الخطة".

ويحتل ليستر المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 20 مباراة متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب 19 مباراة.