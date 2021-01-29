وصول بعثة الأهلي المصري إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية... صور

وصلت بعثة الأهلي المصري، اليوم الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 4 فبراير/شباط المقبل.

وشهد لاعبو الأهلي استقبالا أسطوريا من قبل جماهير الأهلي في الدوحة، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

📸 بعثة الأهلي في مطار القاهرة استعداد للسفر إلى الدوحة 🔴🦅🛫 pic.twitter.com/lYmgn4r3MQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 29, 2021

​وترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي المصري.

​ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.‏

وكان أبرز إنجازات الفريق الأحمر الفوز بالمركز الثالث وتتويجه بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006.

وحضّ وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، خلال حضوره مران الأهلي، على دعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

​ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري فريق الدحيل القطري، يوم 4 فبراير المقبل، وفي حال فوزه على الفريق القطري سيواجه فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وأعلن الأهلي غياب وليد سليمان عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقررة في قطر، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق الأحمر مع البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.