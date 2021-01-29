وصول بعثة الأهلي المصري إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية... صور

وشهد لاعبو الأهلي استقبالا أسطوريا من قبل جماهير الأهلي في الدوحة، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
📸 بعثة الأهلي في مطار القاهرة استعداد للسفر إلى الدوحة 🔴🦅🛫 pic.twitter.com/lYmgn4r3MQ— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 29, 2021
وترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي المصري.
بعثة #الاهلي تصل #مطار_القاهره استعدادا للسفر لـ #قطر للمشاركة فى #كاس_العالم#كاس_العالم_للانديهhttps://t.co/NtlLdgOJO7 pic.twitter.com/G6fyAtbE6v— اليوم السابع (@youm7) January 29, 2021
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.
وكان أبرز إنجازات الفريق الأحمر الفوز بالمركز الثالث وتتويجه بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006.
وحضّ وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، خلال حضوره مران الأهلي، على دعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.
#الشروق|بالصور.. جماهير الأهلي تنتظر بعثة الفريق في مطار الدوحةhttps://t.co/PshAmQ31DU#الأهلي pic.twitter.com/OLpDfBn6Vf— Shorouk News (@Shorouk_News) January 29, 2021
ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري فريق الدحيل القطري، يوم 4 فبراير المقبل، وفي حال فوزه على الفريق القطري سيواجه فريق بايرن ميونيخ الألماني.
وأعلن الأهلي غياب وليد سليمان عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقررة في قطر، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق الأحمر مع البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.
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