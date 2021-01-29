صحيفة: إثر إصابته بكورونا... تطور سلبي في حالة زيدان

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أحدث تطورات حالة مدرب فريق ريال مدريد الاسباني، زين الدين زيدان، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع.

وقالت الصحيفة إن إصابة زيدان، الذي قرر عزل نفسه في منزله بعد إصابته بكورونا تطورت بعد أيام قليلة.

وأوضحت الصحيفة أن ما بدا في البداية أنه إصابة دون أعراض للفيروس قد تغير وتطور مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن المدير الفني الفرنسي للفريق الملكي ظهرت عليه اثنان من أكثر أعراض الإصابة بفيروس كورونا شيوعا، وهي "الحمى والسعال".

وفي حال ثبتت صحة هذا التطور في حالة زيدان فإنه سيتعين عليه البقاء في العزلة.

ووفقا للصحيفة، فإن البروتوكول الصحي للاتحاد الإسباني لكرة القدم ينص على أن المدة الأقل للبقاء في المنزل هي 10 أيام، ومن ثم يعود المصاب للعمل بعد ظهور اختبارين سلبيين لفيروس كورونا، طالما أنه لم تظهر عليه أي أعراض، ولكن مع الوضع الحالي لزيدان يمكن أن تزيد المدة.

وبينت الصحيفة أنه يجب أن تزول أعراض الإصابة أولا عن الحالة المصابة، قبل 3 أيام على الأقل من إجراء اختبار جديد للكشف عن الفيروس سريع الانتشار.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن نادي ريال مدريد إصابة زيدان بفيروس كورونا المستجد.