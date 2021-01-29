الدنمارك يصل لنهائي مونديال اليد للمرة الثانية على التوالي

وصل منتخب الدنمارك، اليوم الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي.

وصعد الدنمارك إلى النهائي، بعد فوزه على منتخب إسبانيا بنتيجة 35-33، في مباراة تفوقت فيها الدنمارك في معظم فتراتها.

وكان منتخب الدنمارك قد تأهل إلى نصف النهائي بفوزه الماراثوني على مصر، مستضيف البطولة، برميات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلين والإضافي بنتيجة 35-35.

وتعد تلك هي المرة الثانية على التوالي، التي يتأهل فيها منتخب الدنمارك، حيث فاز المنتخب الدنماركي بلقب كأس العالم لكرة اليد عام 2019.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الدنمارك في النهائي، منتخب السويد، الذي تغلب في نصف النهائي على منتخب فرنسا بنتيجة 32-26.

ويعتبر هذا النهائي هو الأول للسويد في بطولة كأس العالم لليد، منذ نسخة 2001، ووقتها خسرت النهائي أمام فرنسا التي وصلت لتلك المباراة بعد الفوز على مصر في قبل النهائي.

وستبحث السويد عن التتويج الأول بالبطولة لها منذ نسخة 1999 في مصر تحديدا، والخامس تاريخيا.