غياب أبو تريكة عن استقبال الأهلي يثير تساؤلات... فيديو يشعل مواقع التواصل

أعاد مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للنجم المصري محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، تزامنا مع وصول الفريق إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويقول أبو تريكة في المقطع الذي كان جزءا من تعليقه على فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إن "القدر ربما يحقق له أمنيته برؤية فريقه من جديد بعد غياب سنوات".

وأضاف أن "تتويج الأهلي بالبطولة هو أسعد لحظاتي في 2020، أنا بعيد بقالي سنين عن الجزيرة والتتش ويشاء القدر أن الفريق يكسب البطولة عشان يلعب كأس العالم في الدوحة وأقدر أشوفه".

هو أبو تريكة مقابلش لاعيبة الاهلي في المطار ليه — ابو خالد المصري (@7jKW4aMOYoi0C7p) January 30, 2021

وتابع قائلا "مفيش حد في الدوحة مسمعش صوتي بعد جول قفشة فرحة مش طبيعية".

وعند وصول بعثة الفريق الأحمر إلى مطار حمد في الدوحة، لم تلاحظ عدسات الكاميرات النجم ذا الشعبية العربية الكبيرة، ما أثار العديد من التساؤلات حول عدم حضوره لاستقبال الفريق.

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب إن "إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المفروضة في قطر ربما منعت النجم المصري من استقبال بعثة فريقه السابق".

عمرو أديب: عند الأهلاوية لقاء أبوتريكة بلعيبة الأهلي معدي فكرة كأس العالم للأندية.. رأيي بيزعلكوا أنا عارف#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/o9GIcJeVT0 pic.twitter.com/QJd1CJZo8E — الحكاية (@Elhekayashow) January 29, 2021

وزعم مغردون أنه غير مرغوب فيه بناء على تعليمات تلقاها رئيس النادي محمود الخطيب لدواع سياسية.

دة كان رد أبوتريكة لما عرف انه مش مرغوب في حضوره لفريق الاهلي في الدوحة .

عشان الخطيب واخد تعليمات بكدة https://t.co/PXnlCFgNEW — De7aa (@Beshoy_Iskander) January 29, 2021

بينما أوضح آخرون أن "بعثة الأهلي بالكامل تخضع لنظام الـ Bubble ما يحول بينها وبين أي شخص من خارج البعثة".

هناك محاولة لجذب الاهتمام بعيدا عن الاحتفاء بالأهلي بطل افريقيا وممثلها في كأس العالم للأندية بالحديث عن ما اذا كان الفريق سيلتقي ابو تريكة في الدوحة ام لا و نوضح:

بعثة الاهلي بالكامل تخضع لنظام ال Bubble ما يحول بينها وبين أي شخص من خارج البعثة..#الاهلي_في_المونديال #الاهلي pic.twitter.com/IgbERzLoWg — mohamed salah (@SalahAlhayat) January 29, 2021

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد وصلت أمس الجمعة على متن طائرة خاصة إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة يوم 4 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

يشار إلى أن أبو تريكة يعيش حاليا في قطر ويعمل محللا رياضيا في قنوات "بي إن سبورت"، منذ سنوات وتحديدا بعد اتهامات له بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة في البلاد، وصدور حكم بالتحفظ على أمواله.