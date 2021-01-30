وزير الرياضة السعودي يعلق على فوز النصر بالسوبر... فيديو

علق وزير الرياضة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على فوز نادي النصر بكأس السوبر مساء اليوم السبت بعد اكتساحه غريمه التقليدي نادي الهلال بثلاثية نظيفة.

وفي حديث لقنوات الرياضية السعودية قال الوزير: "أبارك وأهنئ النصر.. وحظًّا أوفرَ للهلال في المستقبل.. مباراة كانت ممتعة ورائعة، عكست ما تحظى به الرياضة اليوم من دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد".

#الديوانيه

حديث سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد ختام #كأس_بيرين_للسوبر_السعودي. pic.twitter.com/rFjn9x3GMS — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021

كما كتب وزير الرياضة السعودي في حسابه على تويتر: "ألف مبروك لفريق النصر فوزه بكأس السوبر، وحظاً أوفر لفريق الهلال. مباراة ممتعة من الفريقين. شكرا للاعبين على الأداء والجهد الكبير".

ألف مبروك لفريق النصر فوزه بكأس السوبر ..

وحظاً أوفر لفريق الهلال..

مباراة ممتعة من الفريقين..



شكرا للاعبين على الأداء والجهد الكبير .. — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) January 30, 2021

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل بيتروس ماثيوس الهدف الأول للنصر في الدقيقة 61 من كرة عرضية مررها سلطان الغنام.

وفي الدقيقة 82 سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للعالمي، قبل أن يحرر سامي خليل النجعي الهدف النصراوي الثالث في الدقيقة 92.

وبفوزه على الهلال، أصبح النصر أول فريق سعودي يحافظ على لقبه ويتوج بكأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة موسم 2019 والتي توج بها على حساب التعاون بركلات الترجيح 5-4.

كما عادل العالمي الرقم القياسي المسجل باسم الزعيم كأكثر الأندية تتويجا بلقب كأس السوبر الذي انطلقت عام 2013.

وبحسب صحيفة "عاجل" يعد الفتح أول الفائزين باللقب الذي تعاقب على رفعه 5 أندية مختلفة؛ هي: "الفتح – الشباب – الهلال (مرتين) – الأهلي – النصر (مرتين)".