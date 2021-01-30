الأهلي المصري يستعد للقاء الدحيل القطري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مرانه الأول في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمقابلة نادي الدحيل القطري.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH نتائج المسحة الطبية لبعثة الأهلي المصري في قطر... واحد فقط إيجابي "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم السبت، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير/ شباط المقبل.

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن مران فريق الأهلي المصري، اليوم كان قويا فنيا وبدنيا، حيث استمر 120 دقيقة كاملة، شهدت حصول اللاعبين على جرعات بدنية وفنية متنوعة.

وتابعت: "يأتي ذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل القطري، حيث يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري".

ويترأس ​ بعثة الأهلي في مونديال الأندية، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي المصري، حيث يشارك الفريق في هذه البطولة للمرة السادسة ممثلا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.‏

وكان أبرز إنجازات الفريق الأحمر الفوز بالمركز الثالث وتتويجه بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري فريق الدحيل القطري، يوم 4 فبراير/شباط المقبل، وفي حال فوزه على الفريق القطري سيواجه فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وأعلن الأهلي غياب وليد سليمان عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقررة في قطر، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق الأحمر مع البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.