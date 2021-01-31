المئات يقتحمون مركز تدريب نادي مرسيليا... فيديو

وقعت الأحداث خلال احتجاج للمشجعين على قيادة النادي وسوء النتائج. وشق المشجعون المحتجون طريقهم إلى ملعب التدريب وهم يطلقون الألعاب والصواريخ النارية.
ونتيجة لهذه الأحداث تأجلت مباراة أولمبيك مرسيليا مع ضيفه ستاد رين والتي كانت مقررة مساء أمس السبت.
#France | Furious #Marseille fans have reportedly stormed the club's Robert Louis-Dreyfus Centre training ground ahead of tonight's match. https://t.co/1oQt9mAL6X pic.twitter.com/fACfA0ZZ41— Atlantide (@Atlantide4world) January 30, 2021
واستنكر مرسيليا هذا العنف الذي قال إنه تسبب في خسائر مادية كبيرة. وفقا لـ "رويترز".
وقال دومينيك لوران، ممثل الادعاء في بيان، إن جميع من تحتجزهم الشرطة بالغون.
Angry Marseille fans stormed the team’s training complex protesting the team’s struggles, forcing the Ligue 1 to cancel tonight’s match just three hours before kick-off.— Front Office Sports (@FOS) January 30, 2021
Olympique de Marseille was purchased in 2016 by former Dodgers owner Frank McCourt. pic.twitter.com/PIc0De7JVc
ويحتل مرسيليا المركز السابع بين فرق الدوري الفرنسي العشرين متخلفا بفارق 14 نقطة عن أولمبيك ليون المتصدر كما أنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات هذا الموسم.
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