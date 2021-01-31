المئات يقتحمون مركز تدريب نادي مرسيليا... فيديو

قال مكتب الادعاء المحلي إن الشرطة في مرسيليا تحتجز 18 مشجعا اليوم الأحد بعد، أن اقتحم المئات ملعب التدريب الخاص بنادي أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في اليوم السابق.

وقعت الأحداث خلال احتجاج للمشجعين على قيادة النادي وسوء النتائج. وشق المشجعون المحتجون طريقهم إلى ملعب التدريب وهم يطلقون الألعاب والصواريخ النارية.

ونتيجة لهذه الأحداث تأجلت مباراة أولمبيك مرسيليا مع ضيفه ستاد رين والتي كانت مقررة مساء أمس السبت.

واستنكر مرسيليا هذا العنف الذي قال إنه تسبب في خسائر مادية كبيرة. وفقا لـ "رويترز".

وقال دومينيك لوران، ممثل الادعاء في بيان، إن جميع من تحتجزهم الشرطة بالغون.

Angry Marseille fans stormed the team’s training complex protesting the team’s struggles, forcing the Ligue 1 to cancel tonight’s match just three hours before kick-off.



Olympique de Marseille was purchased in 2016 by former Dodgers owner Frank McCourt. pic.twitter.com/PIc0De7JVc — Front Office Sports (@FOS) January 30, 2021

ويحتل مرسيليا المركز السابع بين فرق الدوري الفرنسي العشرين متخلفا بفارق 14 نقطة عن أولمبيك ليون المتصدر كما أنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات هذا الموسم.