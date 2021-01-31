برنامج رياضي يوقف الحوار ليسمع هتاف الجماهير لـ"الخطيب".. فيديو

أوقف التونسي هشام الخلصي، المذيع بقنوات بي إن سبورتس القطرية، حواره مع ضيوفه، طالبا منهم الاستماع إلى هتاف الجماهير لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدراة النادي الأهلي المصري.

وبحسب مقطع نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، علق الخلصي قائلا: لم أر استقبال الجماهير لرئيس نادي من قبل، كما فعل عشاق النادي الأهلي لرئيسه محمود الخطيب في الدوحة.

وأوقف الخلصي إدارة حوار برنامج "هذا المساء" الذي يذاع عبر "بي إن سبورتس" لسماع هتاف جماهير الأهلي للخطيب.

#هذا_المساء ⚽️



هشام الخلصي: لم أر استقبال الجماهير لرئيس نادي من قبل، كما فعل عشاق النادي الأهلي لرئيسه محمود الخطيب في الدوحة 👏@khalsih1 | @AlAhly#كأس_العالم_للأندية #ClubWC pic.twitter.com/GsQy6gD9Ku — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2021

وقال: "من النادر أن نرى جمهور يستقبل رئيس ناد بهذه الطريقة، كان الاستقبال ولا أروع وكانوا يرددون (بيبو بيبو بيبو) والهتاف كان خصيصا لمحمود الخطيب".

وأضاف: "لم أر استقبالا من هذا النوع من قبل، لا سيلڤيو برلسكوني "رئيس نادي ميلان الأسبق" ولا فلورنتينو بيريز "رئيس ريال مدريد الحالي" ولا غيرهما".

وكان لافتا لكثير من وسائل الإعلام طبيعة الاستقبال الذي تم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي يترأس بعثة النادي في البطولة.

وكانت بعثة الأهلي المصري، قد وصلت أول أمس الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 4 فبراير/شباط المقبل.

​ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.‏

وكان أبرز إنجازات الفريق الأحمر الفوز بالمركز الثالث وتتويجه بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006.

​ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري فريق الدحيل القطري، يوم 4 فبراير المقبل، وفي حال فوزه على الفريق القطري سيواجه فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وأعلن الأهلي غياب وليد سليمان عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقررة في قطر، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق الأحمر مع البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.