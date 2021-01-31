مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وليفربول يحل رابعا

تصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي يليه مانشستر يونايتد، بينما حل نادي ليفربول في المرتبة الرابعة، وذلك بعد انطلاق مباريات الجولة الـ 21 من عمر المسابقة.

وانطلقت مباريات الجولة الـ21، أمس السبت، وظل مانشستر سيتي في الصدارة، يليه مانشستر يونايتد، بحسب موقع "صدى البلد" المصري، التي أشارت إلى أن فوز مانشستر سيتي على شيفيلد، بهدف نظيف، جعله ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأتي مانشستر يونايتد، وصيفا برصيد 41 نقطة، إثر تعادله مع أرسنال بدون أهداف، بينما جاء في المركز الثالث ليستر سيتي برصيد 39 نقطة، يليه ليفربول الذي يواجه وست هام يونايتد، الليلة.

ولدى ليفربول رصيد 37 نقطة، قبل وست هام يونايتد، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة، وجاء توتنهام، في المركز السادس بـ 33 نقطة بالتساوي مع إيفرتون صاحب المركز السابع بنفس الرصيد.

واحتل أستون فيلا، المركز الثامن بـ 32 نقطة، متفوقا على أرسنال صاحب المركز التاسع بـ 31 نقطة، يليه تشيلسي 30 نقط، وساوثهامبتون بـ 29 نقطة.

ويأتي ليدز يونايتد وكريستال بالاس في المركزين الـ12 والـ13 بجدول الترتيب على التوالي، برصيد 26 نقطة لكل منهما.