باريس سان جيرمان يهدر فرصة استعادة الصدارة بعد الهزيمة أمام لوريان

أهدر باريس سان جيرمان فرصة استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عندما اهتزت شباكه قرب النهاية ليخسر 3-2 أمام مضيفه المتعثر لوريان اليوم الأحد وهي الهزيمة الأولى في تسع مباريات رسمية والأولى مع المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو.

وتقدم بطل فرنسا بركلتي جزاء من نيمار بعدما منح لوران أبرجل التقدم لصاحب الأرض. وفقا لـ "رويترز".

وأدرك صاحب الأرض التعادل عبر يوان ويسا قبل عشر دقائق من النهاية ثم خطف الفوز بهدف تيريم موفي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك باريس سان جيرمان 45 نقطة من 22 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن أولمبيك ليون، الذي تغلب 2-1 على ضيفه بوردو يوم الجمعة.

No-look penalty and celebration 🤪



Neymar doing what he does 🪄 pic.twitter.com/jEX3WTr3XI — Goal (@goal) January 31, 2021

ويستطيع ليل، ثالث الترتيب وله 45 نقطة، انتزاع الصدارة لو تغلب على ديجون صاحب المركز قبل الأخير في وقت لاحق من اليوم.

ورفع لوريان رصيده إلى 18 نقطة في المركز 18.