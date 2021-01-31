ثنائية سواريز تمنح أتليتيكو التقدم بعشر نقاط

وسع أتليتيكو مدريد الفارق على قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى عشر نقاط بفوزه 4-2 خارج ملعبه على قادش في مباراة مليئة بالأحداث اليوم الأحد، بمساعدة هدفين من لويس سواريز متصدر قائمة هدافي المسابقة.

ومنح سواريز التقدم لأتليتيكو في الدقيقة 28 بتسديدة من ركلة حرة وعادل ألفارو نيجريدو مهاجم قادش النتيجة بعد سبع دقائق لاحقة قبل أن يعيد ساؤول نيجيز التقدم للضيوف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وطالب قادش باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما أوقف كوكي لاعب أتليتيكو الكرة بيده وهو على الأرض لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد مراجعة اللقطة على الشاشة الموجودة خارج الملعب، وحصل أتليتيكو على ركلة حرة في بداية الشوط الثاني سجل منها سواريز هدفه 14 هذا الموسم. وفقا لـ "رويترز".

Luis Suarez's La Liga leading 13th goal was special 🚀 pic.twitter.com/BhJT9QZ7RK — ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2021

وقلص نيجريدو الفارق إلى هدف واحد في الدقيقة 71 وحاصر قادش الفريق الزائر في منطقة جزائه لفترات طويلة قبل أن يهز كوكي الشباك في الدقيقة 88 ليحقق فريق المدرب دييجو سيميوني انتصاره الثامن على التوالي في الدوري.