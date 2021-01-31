بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول ووست هام (3-1)

قاد اللاعب المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز 3-1 على مضيفه وست هام يونايتد اليوم الأحد، بعد نجاحه في تسجيل هدفين.

وبإحراز الهدفين، يكون صلاح قد كسر صيامه التهديفي الذي استمر لأكثر من شهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعقب شوط أول خال من أي أحداث أمام المرمى باستاد لندن، دب النشاط في ليفربول، حيث سجل صلاح هدفين بطريقة رائعة ليمنح النقاط الثلاث لفريقه.

وانطلق المهاجم المصري إلى قلب الملعب ليسدد بقدمه اليسرى في المرمى بعد 57 دقيقة - وهو هدفه الأول في الدوري منذ 19 ديسمبر كانون الأول - وضاعف النتيجة بإنهاء رائع لهجمة مرتدة في الدقيقة 67.

وصنع البديل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث الذي سجله جيني فينالدم في الدقيقة 84 قبل أن يقلص كريج دوسون الفارق لصالح وست هام بعد ثلاث دقائق لاحقة.

ووصل صلاح لـ21 هدفا هذا الموسم، بعدما سجل 15 هدفا بالدوري، و3 بالكأس، و3 بدوري الأبطال.