أول تعليق لمحمد صلاح على تسديد هدفين في شباك وست هام... فيديو

أعرب محمد صلاح، مهاجم ليفربول، مساء اليوم الأحد، عن سعادته البالغة لقيادته فريقه للفوز على وست هام بعد تسجيله هدفين.

وقال صلاح بعد نهاية المباراة في تصريحات لـ "بي إن سبورتس" إنه سعيد بالنتيجة والانتصار والأداء الذي قدّمه فريقه.

وعن النتائج السلبية خلال الفترة الماضية، ذكر مهاجم ليفربول أنه: "من الوارد أن يتعثر الفريق وأن أغيب عن التسجيل، الفريق بأكمله لم يكن يسجل في الفترة الماضية، لكن الأهم الآن تحقيق الفوز".

وأضاف صلاح: "أتمنى أن تكون مباراة توتنهام الماضية نقطة انطلاق لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية".

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محمد صلاح لم يعر انتباهاً إلى أنه أصبح أول لاعب من ليفربول يصل لحاجز الـ20 هدف في الموسم للموسم الرابع على التوالي من أيام إيان راش في منتصف الثمانينات#الدوري_الإنكليزي #محمد_صلاح @MoSalah @IbrahimKhadra pic.twitter.com/nbmZFxy4h2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2021

​وعن كواليس هدفه الأول قال: "بعد التدريب أتدرب بمفردي على التسديد من هذا المكان، وعندما أسجل هدفا تدربت عليه أشعر بسعادة أكبر".

وقاد اللاعب المصري فريقه للفوز على وست هام بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الانجليزي.

وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة 57 بتسديد كرة رائعة في الزاوية البعيدة، قبل أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة 67 بعد انفراده بالحراس ليضعها على يمينه لتسكن شباك وست هام.

وبتسجيل هدفي المباراة يكون محمد صلاح قد عاد للتهديف في الدوري الإنجليزي بعد صيام استمر 6 مباريات.