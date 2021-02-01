تحدي الـ11 يوما... تعليق قوي من موسيماني قبل مواجهة الأهلي مع الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

أطلق بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق "الأهلي" المصري، تصريحات قوية قبل مواجهة فريقه مع "الدحيل" القطري في افتتاحية مباريات كأس العالم للأندية.

ونشر موسيماني عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "يبدأ اليوم تحدي 11 يوما في كأس العالم".

وتابع المدرب الجنوب أفريقي بقوله "سنلعب ضد الدحيل بطل قطر يوم 4 فبراير، لكن عيننا أبعد من ذلك".

وكان موسيماني قد قال في تصريحات سابقة عن المباراة إن استعداداتها لا تختلف عن أي مباراة أخرى للأهلي.

وتطرق عن إصابات الفريق الأحمر قائلا "الإصابات جزء من اللعبة ولكن الإصابات التى يتعرض لها لاعبى الأهلى تتكرر منذ قدومى لتدريب الفريق الأحمر، والسبب فى ذلك يرجع إلى ضغط المباريات وأن كل لاعب يريد المشاركة فى كل المواجهات وعندما يشعر بالآلام فى العضلة الخلفية يكمل اللعب، حتى يتعرض للإصابة، سنحاول فى الفترة المقبلة إيجاد المزيد من الحلول لهذه الإصابات".

وعن الدحيل القطري، قال موسيماني: "الدحيل فريق قوى وخطير ولديه خط هجوم قوى للغاية يضم ثنائي من البرازيل مميزين جدا، ومدافعين على أعلى مستوى مثل مهدى بنعطية لاعب يوفنتوس السابق".

وأردف بقوله "حذرت لاعبي الأهلي من الدحيل، ويجب أن نلعب بقوة أمام الدحيل ونكون في قمة التركيز ونقدم أداء مميزا حتى نستطيع أن نحقق الفوز".

وعن أحلام جماهير الأهلي في كأس العالم للأندية، قال موسيماني "الناس تتحدث عن مباراة بايرن ميونيخ، ولكن كيف سنلعب ضد بايرن إذا لم نحقق الفوز على الدحيل".

وبعث برسالة للاعبي الأهلي قائلا، "أقول للاعبي الأهلي دائما قدموا كل ما لديكم خلال هذه البطولة القوية التى تضم فرق أصحاب مستوى فني عالي وميزانيات ضخمة، الأهلي ليس أقل من هذه الفرق وقيمة النادي وصورته العالمية كبيرة للغاية".

Today the 11 day challenge begins for the @FIFAWorldCup qualifiers. We take on the Qatar Champions @DuhailSC in the second round of the #FIFACWC on 4 Feb, 2021. #PitsoDiaries pic.twitter.com/Syy5c8Bp8a — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) February 1, 2021

​وأتم مدرب الأهلي "أخبرت اللاعبين أن كل المصريين يساندونهم لأننا نمثل مصر وأيضا كل جماهير إفريقيا تشجعهم في مونديال الأندية".

​ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري فريق الدحيل القطري، يوم 4 فبراير المقبل، وفي حال فوزه على الفريق القطري سيواجه فريق بايرن ميونيخ الألماني.