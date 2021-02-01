"39 مليون يورو"... تسريب بند سري جديد في عقد ميسي مع برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، عن بند سري جديد في عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، رغم تهديدات الفريق الإسباني باللجوء للقضاء بسبب الكشف عن تفاصيل عقد ميسي الأخير مع "البارسا" الذي تم توقيعه عام 2017.

وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن "برشلونة ملزم بدفع (38964.977.5 يورو) لميسي في الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل، أي بعد أسبوعين من نهاية عقده في يونيو/ حزيران المقبل، مشيرة إلى أن هذا البند غير مرتبط بتجديد ميسي عقده أم لا، ويعد ساريًا حتى ولو لم يجدد اللاعب الأرجنتيني عقده.

وكانت صحيفة "الموندو" الإسبانية كشفت، أمس، تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017 - 2018، وحمل غلافها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة"، وبلغ إجمالي العقد ما يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم، مشيرة إلى أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنا المتغيرات.

من جانبه، أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا علق فيه على تسريب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال برشلونة، في بيانه، إنه "ينفي بشكل قاطع أي مسؤولية في نشر عقده الاحترافي وسيتخذ إجراءات قانونية ضد "الموندو"، بسبب الضرر الذي قد يتسبب فيه بعد هذا النشر، معربا عن أسفه لما تم الكشف عنه علنا، لأنه مستند خاص حصريا يحكمه مبدأ السرية بين جميع الأطراف. وعبر النادي الكتالوني، عن دعمه الكامل لليونيل ميسي، لا سيما أي محاولة لتشويه صورته والإضرار بعلاقته مع الكيان الذي تشكَّل فيه رياضيا، ليصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

من جهتها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ميسي يدرس الرد على واقعة تسريب عقده، حيث سيتخذ محاميه إجراءات قانونية ضد العديد من الأشخاص، مشيرة إلى أن ميسي سيقاضي الصحيفة التي نشرت الخبر، بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل نادي برشلونة.

وينتهي الارتباط بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ 33 عاما، وبرشلونة في الثلاثين من يونيو/ حزيران المقبل، وما زالت التكهنات تدور حول الوجهة المستقبلية لأفضل لاعب في العالم لـ6 مرات.