"فيفا" يعلن قائمة الأهلي النهائية لكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية للنادي الأهلي، والتي سيشارك بها في كأس العالم للأندية.

وفقا للموقع الرسمي لـ"فيفا"، نشر الاتحاد القوائم النهائية للأندية التي من المقرر أن تشارك في منافسات كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال: "قبل ثلاثة أيام على انطلاق كأس العالم للأندية فيفا قطر 2020، تم تأكيد قوائم الفرق الستة المشاركة، في ظل تصاعد التوقعات قبيل المباراة الأولى بين "تيجرس أونال" و"أولسان هيونداي" يوم الخميس، 4 فبراير/شباط الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي على ملعب أحمد بن علي".

وأشار إلى أن 138 لاعباً هم عماد الفرق المشاركة، حيث يضم كل فريق 23 لاعباً.

وأوضح الاتحاد أن النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية تضم ستة لاعبين فازوا بالفعل بالبطولة، منهم لاعبو بايرن ميونيخ مانويل نوير وتوماس مولر وديفيد ألابا وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز، بالإضافة إلى لويس أدريانو لاعب بالميراس.

ويشارك الأهلي، بطل أفريقيا، في النسخة الحالية من مونديال الأندية، ويستعد لملاقاة الدحيل القطري يوم 4 فبراير.

وبإعلان الفيفا للقائمة النهائية يتأكد وجود كل من "وليد سليمان، محمود وحيد، والحارس حمزة علاء" خارج القائمة.

👕 تأكيد قوائم الفرق المشاركة في #كأس_العالم_للأندية 📢



🔍 تعرّفوا على قوائم الفرق المكوّنة 138 لاعباً سيتنافسون على المجد العالمي في قطر 🇶🇦🏆https://t.co/6US53E2Fsr pic.twitter.com/jntJw4zY3q — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) February 1, 2021

وقد ضمت القائمة كل من محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير، في حراسة المرمى، وفي الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - سعد سمير - علي معلول - محمد هاني.

أما في الوسط فقد ضمت القائمة: حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق - عمرو السولية - محمود عبدالمنعم "كهربا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - جونيور أجايي، بينما جاء في الهجوم، مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا - صلاح محسن.