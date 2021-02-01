هل يسمح للمشجعين في مونديال قطر 2020 بتناول المشروبات الكحولية

أعلنت شركة المقاولة متعهدة العروض في كأس العالم 2022، أن المشروبات الكحولية ستكون متاحة لمشجعي كرة القدم في الملاعب القطرية، شريطة شراء حزم مقصورات الضيافة التي عادة ما تكون تكلفتها عالية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جايمي بايروم رئيس شركة "ماتش هوسبيتاليتي" المتعهدة بخدمات المونديال خلال إطلاق حزم المسابقة، اليوم الاثنين قوله:

" نتوقع أن يتمكن الناس من (الشرب)".

وأوضح أنه يتوقع ذلك استنادا إلى القرارات "التي يتخذها الآخرون".

وأضاف: "بالتأكيد في هذه المرحلة نخطط لأن نكون في وضع يسمح لنا بتقديم المشروبات الكحولية ضمن برنامج ضيافتنا".

وقد يكون هذا مؤشرا على أنه قد يتم السماح باحتساء الجعة وغيرها من المشروبات في الأماكن المخصصة للمشجعين العاديين، ولكن لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن توفر المشروبات الكحولية في الملاعب لحاملي التذاكر العادية.

وتخضع عمليات شراء الكحول لرقابة الدولة في قطر، ويُسمح فقط لعدد محدد من الحانات والمطاعم التابعة للفنادق الفاخرة بتقديمها، ولكن بالنسبة للبيع فهو محصور بمتجر واحد خاضع لسيطرة الدولة مع ضرورة حيازة المشتري لترخيص.

لكن السياح، بما في ذلك مشجعي كرة القدم، لن يكونوا مؤهلين للشراء من ذلك المتجر بموجب القواعد الحالية.