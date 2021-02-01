أبرز نتائج رويال رامبل 2021

يتابع عشاق المصارعة الحرة نتائج رويال رامبل 2021، في النزال الأول الذي يقام ضمن نزالات اتحاد "دبليو دبليو إي" لهذا العام، التي تقام في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ذكر ذلك موقع "الكابتن" المصري، مشيرا إلى أن عشاق هذه اللعبة يسعون لمعرفة الفائز بالمعركة الكبرى المؤهلة إلى عرض راسلمينيا 37.

وتم تتويج المصارع الكبير إيدج باللقب بعدما هزم راندي أورتن، ليصبح ثالث نجم "دبليو دبليو إي" يفوز بالمباراة من المركز الأول بعد شون مايكلز في عام 1995 وكريس بينوا في 2004، بحسب الموقع المصري.

ولفت الموقع إلى أن درو ماكنتاير، تمكن من الاحتفاظ بلقب العالم، بعد فوزه على المصارع الأسطوري جولدبيرج، في نزال رويال رامبل 2021، بينما نجحت شاينا بازلر ونايا جاكس في إقصاء أسكا وشارلوت فلير من لقب زوجي سيدات.

وأوضح الموقع أن ساشا بانكس احتفظت بلقب سماكداون للسيدات، بعد فوزها على كارميلا، لتحجز تذكرة العبور إلى راسملينيا 37، بينما نجحت بيانكا بيلر في التتويج بالمعركة الملكية للسيدات، بعد إقصاء جميع المصارعات، لتتأهل أيضًا إلى راسملينيا 37.

وتمكن المحلل الإعلامي بيرت روزينبرج من الفوز بلقب 7 / 24 على حساب البطل أرتروث، إذ باغته بالتثبيت أثناء دخوله لتحليل المباريات، ولاذ بالفرار، في حين نجح رومان رينز، في الاحتفاظ بلقب اليونفرسال بعد مواجهة قوية مع كيفن أوينز.