برشلونة يتجاوز أزمة نشر تفاصيل عقد ميسي ويستعد لغرناطة

لم تنته حالة الجدل التي أثيرت إثر الكشف عن التفاصيل المالية لعقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، لكنها بدلا من التأثير على مستوى اللاعب، جاءت لتزيد من تأقله، ولتؤكد أن قيمته تفوق الملايين التي تحدثت عنها وسائل الإعلام.

أمس الأحد، تألق ميسي خلال مباراة فريقه أمام نظيره أتلتيك بيلباو والتي انتهت بنتيجة 2 / 1 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأمل المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان في استمرار تألق ميسي خلال مواجهة غرناطة مساء الأربعاء، في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن سجل أمس هدفا قاتلا في مرمى منافسه، ليكون الهدف الثاني عشر له في الدوري الإسباني هذا الموسم، و650 في مسيرته مع برشلونة.

ولم يسجل ميسي في بطولة الكأس هذا الموسم حتى الآن، لكن الجميع يأمل أن تكون مبارة غرناطة شاهدة على تسجيل أول أهدافه.

ووضعت صحيفة "سبورت" عنوانا بعد مباراة أتلنيك بيلباو: "ميسي الذي لا يقدر بثمن"، بينما نشرت صحيفة "ماركا" عنوانا رئيسيا، جاء فيه "مباراة أخرى يثبت فيها ميسي قيمته"، ونقلت الصحيفة عن أنطوان جريزمان لاعب برشلونة عند سؤاله عن السعر الذي يمكن أن يقيم ميسي به: "هو أفضل لاعب في العالم ونحن نرغب في استمراره هنا لأطول فترة ممكنة".

وتفتتح منافسات دور الثمانية غدا الثلاثاء بلقاء ألميريا مع أشبيلية بينما يلتقي ليفانتي مع فياريال مساء الأربعاء، وتختتم منافسات دور الثمانية مساء الخميس بلقاء أتلتيك بيلباو وصيف بطل النسخة الماضية مع ريال بيتيس.

وتعد بطولة الكأس أفضل فرصة أمام برشلونة للتتويج خلال هذا الموسم، وينتظر أن يقود ميسي آمال الفريق في التأهل للدور قبل النهائي.