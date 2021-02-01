مع اقتراب نهاية عقده… نيمار يكشف موقفه من البقاء في باريس سان جيرمان

كشف نيمار دا سيلفا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، تفاصيل علاقته بالنادي الفرنسي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي.

وانتشرت الكثير من الشائعات حول مستقبل نيمار مع العملاق الفرنسي، خاصة أن عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، سينتهي في يونيو/ حزيران عام 2022، بحسب موقع "بطولات" المصري.

ولفت الموقع إلى أن "النادي الفرنسي يرغب في تمديد تعاقد اللاعب البرازيلي لسنوات مقبلة بسبب أهميته داخل الفريق".

وقال نيمار: "وجودي في باريس سان جيرمان يشعرني بسعادة كبيرة في الوقت الحالي"، مضيفا: "لقد تغير الحال كثيرا وتأقلمت على الأجواء".

وتابع: "أشعر أنني بحالة جيدة وأكثر هدوءا وأرغب في البقاء"، مضيفا: "نريد أن يكون لباريس سان جيرمان فريق قوي وأن نحافظ على كل ما نحققه للفريق".