صحيفة: ميسي منح برشلونة 619 مليون يورو وحصل على 383

أكد خبير في مجال التسويق أن النجم الأرجنتيني منح برشلونة أكثر من 619 مليون يورو وحصل على أكثر من 383 مليون.

وأكدت صحيفة "سبور" الإسبانية أن قيمة ميسي وما قدمه لا تقاس بالأموال، لكنها اعتمدت على خبير وهو مارك سيريا، المدير العام لشركة ”Diagonal Inversiones“، وهي وكالة عقارات في برشلونة.

وبحسب الخبير، فإن النجم الأرجنتيني يعتبر استثمارا في برشلونة، وقارنه بالبرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان، الذي اعتبره مجرد تكلفة على فريقه.

وأكد الخبير أن ميسي ساهم في السنوات الأخيرة دون احتساب الموسم الأخير في أكثر من 30 في المئة من إيرادات برشلونة. وبلغة الأرقام فإن النجم الأرجنتيني منح برشلونة أكثر من 619.265.000 مليون يورو وحصل على 383.655.000 وترك فائضا لبرشلونة يبلغ أكثر من 235 مليون يورو.

واعتبر الخبير أن الدراسة تعتمد على برشلونة كشركة وقيمة ميسي فيها، حيث يعتبر العامل المهم في إيراداتها، وأن مساهمته يمكن أن تصل إلى 50 في المئة.

وأكد الخبير مارك سيريا أن ميسي مطالب في الوقت الحالي بتخفيض رواتبه مع برشلونة بنحو 40 في المئة وعقد مدى الحياة، واعتبر أنه سيكون الرابح على المدى الطويل، كما أنه سيخلق تأثيرا على البقية وسيتبعه جميع زملائه.

وكانت صحيفة "إلموندو" الإسبانية قد فجرت جدلا واسعا بالكشف عن قيمة عقد ميسي في الفترة من 2017 حتى 2021، وهو العقد الذي حصل اللاعب خلاله على 555 مليون يورو أي ما يوازي 138 مليون يورو سنويا ليصبح الرياضي الأغلى في التاريخ.