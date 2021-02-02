إصابة رئيس نادي ريال مدريد بـ"كوفيد 19"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط، إصابة رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار ريال مدريد في بيان على الموقع الرسمي للنادي الإسباني إلى أن نتيجة فحص بيريز أظهرت إيجابية إصابته بـ"كوفيد 19".

وقال ريال مدريد في بيان إن نتيجة بيريز، البالغ من العمر 73 عاما، جاءت إيجابية، خلال فحوص معتادة في النادي، لكنه لا يعاني من أي أعراض حتى الآن.

​وكان النادي الملكي أعلن، في وقت سابق، إصابة أكثر من لاعب في صفوف الفريق، بالإضافة إلى إصابة زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، قبل أسبوع تقريبا.

كما أصيب أيضا مدافع الريال ناتشو فرنانديز، والجناح، إيدن هازارد، ولاعب الوسط كاسيميرو، والمدافع إيدر ميليتاو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، ويتأخر بسبع نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراة إضافية.