كازان تسعى إلى استضافة مرحلة من بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة

تم التوصل إلى اتفاق شفهي بالفعل مع المنظمين، وسيكون الرائد في هذه المسابقة في عاصمة تتارستان رينات فخريتدينوف، الذي وقع عقدًا مع UFC، بحسب ما ذكر موقع "tatar-inform".

وتحدث رئيس اتحاد تتارستان الرياضي، مارات كابكاييف، عن ذلك قائلا: "مع نجم مثل رينات فخرتدينوف، سنحاول استضافة إحدى مراحل بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة في كازان".

الجدير بالذكر أن فعاليات النسخة الـ 15 بدأت في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية أسبوعين، ونقلتها العديد من المحطات والقنوات التليفزيونية والمواقع المتخصصة في الفنون القتالية المختلطة لمئات الملايين حول العالم محبي هذه الرياضة، وستكتسب قيمة كبرى كونها تتزامن مع "ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي" التي تستضيفها أبو ظبي في حلبة ياس هذه الأيام أيضا، وتضم نخبة من المقاتلين المشاهير في العالم.