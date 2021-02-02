الدوري المصري... غياب شيكابالا والصفقات الجديدة عن تشكيل الزمالك أمام المحلة

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على التشكيل الذي يخوض به مباراة، اليوم الثلاثاء، أمام غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري.

ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك عن مواجهة المحلة بسبب الإصابة حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر بينما يعاني المثلوثي من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.

تشكيل فريقنا في مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/dsL6BTHcIv — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 2, 2021

وسيبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور – طارق حامد.

الهجوم: فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.

ويدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى.

ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى الذي يتواجد حاليا في قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بوصفه بطل دوري أبطال أفريقيا.