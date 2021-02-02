بعد إعارته.. مهاجم الزمالك "احتياطي" في أول مباراة مع الفريق التركي

يجلس مصطفى محمد مهاجم الزمالك المصري على دكة البدلاء في أول مشاركة له مع فريق غلطة سراي التركي عقب إعارته له.

فبحسب موقع "الوطن سبورت" تأكدت مشاركة مصطفى محمد مهاجم الزمالك مع غلطة سراي التركي في مباراته القادمة ضد فريق "باشاك شهير" لكن من دكة البدلاء.

فقد أعلن المدير الفني التركي فاتح تريم مدرب غلطة سراي، عن تشكيل فريقه في مواجهة باشاك شهير في الجولة الـ22 من عمر الدوري التركي، مع وجود مصطفى محمد احتياطيا.

وقرر فاتح تريم استبعاد مصطفى محمد من التشكيل الأساسي، خاصة وأنه لم يشارك كثيرا مع الزمالك وكان بعيدا عن حساسية المباريات، وكذلك خاض أول مران له أمس فقط، ومن الممكن أن يتم الدفع به خلال مجريات الشوط الثاني حسب سير المباراة.

وكان غلطة سراي قد قدم اللاعب المصري أمس للإعلام التركي، ونشر فيديو لأهدافه مع الزمالك.

وقال أحمد يحيى، وكيل اللاعب، إن اللاعب سعيد بالاستقبال الكبير، مؤكدا أن عرض غلطة سراي التركي، وصل للزمالك منذ فترة طويلة وليس الأسبوع الماضي فقط.

وأوضح أن مصطفى محمد، كان يريد الموافقة على عرض "سانت إيتيان" الفرنسي، لكن الزمالك لم يوافق إلا على عرض النادي التركي، وجماهير غلطة سراي سعيدة بالتعاقد مع مهاجم الزمالك.

يذكر أن وضع الفريق التركي في ترتيب الدوري ببلاده ليس على ما يرام، حيث يحتاج للفوز اليوم من أجل الإعلان عن نفسه بقوة في منافسة جدول ترتيب الدوري، مما يلقي بمسؤولية كبيرة على مهاجم الزمالك في اول اختبار له في تجربة الاحتراف.

ويستعد مصطفى محمد للمشاركة في أولمبياد طوكيو المنتظرة، خاصة وأنه كان هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت لغطا كثيرا حول مهاجم الزمالك، بين رغبته في الاحتراف، ورغبة الزمالك في بيعه بطريقة تحقق للنادي أقصى استفادة من لاعبه.

وتلقى مصطفى محمد عرضا من فريق سانت إيتان الفرنسي، لم يوافق عليه الزمالك، طالبا مبلغا أكبر مما عرضه سانت إيتان، ما جعل رئيس النادي الفرنسي يلمح لوجود من يرغب في تلقي عمولات، وهو الأمر الذي دفع النادي المصري إلى إصدار بيان شديد اللهجة أغلق بعده ملف رحيل مصطفى محمد إلى الفريق الفرنسي.