هزيمة الزمالك من المحلة في الدوري المصري... فيديو

حقق نادي غزل المحلة فوزا قاتلا على حساب الزمالك بنتيجة 2-1، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الأسبوع 11 من الدوري المصري.

الزمالك كان قد تقدم بهدف نظيف سجله فرجاني ساسي، الذي تعرض للطرد في الدقيقة 86، بعد مرور 69 دقيقة.

غزل المحلة يلحق بالزمالك الهزيمة الأولى في الدوري ١/٢ ⚡️⚽️

أحرز للغزل عبده يحيى في الدقيقة ٧٧ وخالد الاخميمي فى الدقيقة ٩٥ بينما أحرز فرجاني ساسي هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة ٦٩#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/pw4PWRxLi1 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 2, 2021

وأحرز المحلة هدف التعادل في الدقيقة 76 ثم الثاني في الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة يكون رصيد الزمالك قد تجمد عند 23 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 12 نقطة ليقفز إلى المركز التاسع.

وتعد هزيمة الزمالك هي الأولى له في الموسم الجاري من الدوري، في ظل محاولاته الابتعاد بالصدارة قدر الإمكان واستغلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، بينما يأتي الفوز ليصبح الثاني للغزل في المسابقة.

وبعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة، أصبح الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري المصري حتى الآن.